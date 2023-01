Davos: Draghi 'in incognito' al World economic forum

Roma, 25 gen. L'ex premier Mario Draghi la settimana scorsa era a Davos, al World Economic Forum. Lo racconta Il Foglio, parlando di una missione di tre giorni "in incognito e in segreto", da lunedì a mercoledì. "La presenza al World economic forum dell'ex banchiere centrale, considerato di casa, non doveva essere pubblicizzata", secondo il quotidiano. Draghi avrebbe infatti tenuto conferenze a porte chiuse. Una, riporta sempre il Foglio, per il colosso bancario britannico Barclays, mentre ci sarebbe stato anche un dialogo a Bank of America, ma, su questo, il quotidiano -che parla anche della volontà dell'ex numero 1 della Bce di tornare a lavorare nel privato- non avrebbero avuto conferme.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA