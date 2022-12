Dc: celebrati funerali Bianco alla presenza di Mattarella

Roma, 3 dic. Celebrati questa mattina a Roma, nella parrocchia di san Gaetano, i funerali di Gerardo Bianco, l'esponente Dc scomparso giovedì scorso all'età di 91 anni. Presente il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che lo ha ricordato come "leale servitore delle istituzioni, politico appassionato, ricco di cultura e umanità" e che nel visitare ieri la camera ardente allestita a Montecitorio, salutando la vedova ha ricordato di aver passato "tanti momenti insieme" e di essergli "legatissimo".

A officiare il rito monsignor Guerino Di Tora, già vescovo ausiliare di Roma, amico personale del defunto, concelebrante don Matteo Galloni, figlio di Giovanni, con il quale Bianco duellò in varie occasioni per il ruolo di capogruppo alla Camera.

Tanti gli amici di partito presenti: Pier Ferdinando Casini, Vincenzo Scotti, Calogero Mannino, Ortensio Zecchino, Giuseppe Gargani, Mario Segni, Gianfranco Rotondi e Pierluigi Castagnetti, che gli succedette alla segreteria del Ppi e che lo ha ricordato come "riferimento per chi ha seguito la sua linea politica ma anche per i democratici cristiani che hanno fatto altre scelte". Nel pomeriggio la salma di Bianco giungerà a Guardia Lombardi, suo paese natale, dove riceverà la benedizione presso la chiesa madre di Santa Maria delle Grazie.

