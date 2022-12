De Cicco (Roche), '3 secoli di storia con il paziente al centro'

Roma, 14 dic. (Adnkronos Salute) - "C'è un anello che unisce i 3 secoli della nostra storia ed è la voglia di portare sempre il paziente al centro delle nostre attività, avere sempre a mente la salute dei pazienti e, soprattutto, metterci tanto coraggio in quello che noi facciamo ogni giorno. Tutte le persone dell'organizzazione Roche sono proiettate già verso il futuro, verso la ricerca e verso una cura che possa dare benefici ai pazienti italiani". Così il presidente e amministratore delegato di Roche Italia, Maurizio de Cicco, a margine dell'evento 'Roche in Italia, 3 secoli di futuro', organizzato al Maxxi di Roma per celebrare i 125 anni di presenza del gruppo svizzero nel nostro Paese. "Oggi tutti i sistemi sanitari sono in grande difficoltà per una serie di motivi: la popolazione che invecchia, nuove cure, il bisogno di cronicizzare sempre più alcune malattie - sottolinea de Cicco - Il problema della sostenibilità dei sistemi è comune e noi dobbiamo lottare per far sì che un'azienda farmaceutica come Roche non sia capace solo di portare farmaci e innovazione, ma anche di affrontare in maniera diversa il tema della sostenibilità, lavorando su servizi e soluzioni. Roche, che è pioniere nel settore farmaceutico, credo che ancora una volta potrà avere un ruolo di leader in questo ambito".

