Dette fuoco a drappo su David Firenze, condannato a 6 mesi

FIRENZE, 24 NOV - Appiccò il fuoco al drappo nero che, in segno di solidarietà all'Ucraina, copriva la copia del David di Michelangelo in piazza della Signoria a Firenze. Per questo Vaclav Pisvejcv è stato condannato, in abbreviato, a 6 mesi di reclusione. Il gup Angela Fantechi ha tuttavia riqualificato il reato di incendio doloso contestato dalla procura, in imbrattamento. Il cittadino ceco è noto per aver colpito in testa con un quadro, nel 2018, l'artista Marina Abramovic. La sera del 10 marzo scorso, l'uomo, secondo quanto ricostruito, scavalcò le siepi e diede fuoco al telo che copriva la statua. Fu bloccato grazie all'immediato l'intervento di una guardia giurata in servizio alla Loggia dei Lanzi e di un agente della polizia municipale. Le fiamme furono spente da altri agenti con gli estintori in dotazione nelle auto di servizio. Vaclav fu arrestato per incendio doloso.

