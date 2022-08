Difficoltà nel pagamento delle rate dei finanziamenti: arriva Debitoo

(Foligno, Agosto 2022) - Foligno, Agosto 2022 – I finanziamenti di banche e finanziarie sono essenziali per garantire l'accesso al credito, tuttavia in alcune circostanze il pagamento delle rate può diventare difficile. I motivi possono essere diversi: il licenziamento, una spesa improvvisa, un problema familiare o semplicemente interessi che fanno aumentare l'importo della rata.

In queste circostanze è importante conoscere quali sono le soluzioni a disposizione, in particolare è necessario sapere quali sono i propri diritti come previsto dalle norme del Testo Unico Bancario (TUB). Infatti, ignorare quali sono le tutele dei consumatori può portare inavvertitamente a essere inadempienti, con tutte le conseguenze personali e familiari che ciò comporta.

Per evitarlo è possibile affidarsi agli esperti di Debitoo, società specializzata nella difesa dei consumatori in difficoltà nel pagamento delle rate dei finanziamenti con le banche e le finanziarie.

Come gestire i debiti con le finanziarie con il supporto degli esperti di Debitoo

Soltanto nell'ultimo anno Debitoo ha aiutato oltre 1300 persone a risolvere la propria situazione debitoria attraverso la sospensione, la ridefinizione e l'abbassamento dei debiti con gli istituti di credito.

Come anticipato, si tratta di un progetto guidato da Gabriel Anca, ex Credit Manager e Procuratore Stragiudiziale con esperienza ultradecennale che ha lavorato con le più importanti società bancarie e finanziarie.

Grazie a questa expertise sul campo, unita a una profonda conoscenza del Testo Unico Bancario e a un team di specialisti e collaboratori altamente qualificati, Debitoo è in grado di trovare la migliore soluzione per chi si trova in condizioni di difficoltà con il rimborso delle rate.

Le opzioni a disposizione dei consumatori possono essere diverse, come l'abbassamento della rate per rendere l'importo sostenibile, il saldo e stralcio dei debiti, la rinegoziazione o ristrutturazione del debito per sovraindebitamento.

Gli esperti di Debitoo si occupano direttamente anche dell'intermediazione tra il consumatore e la società bancaria o finanziaria, per garantire che i più deboli nella trattativa siano adeguatamente tutelati.

La consulenza di Debitoo per uscire dalle crisi debitorie

Dopo una lunga esperienza come Procuratore Stragiudiziale per realtà come Agos Ducato Spa, Compass Banca Spa e il Gruppo Mediobanca Spa, Gabriel Anca ha messo a punto procedure standardizzate per aiutare i consumatori a risolvere rapidamente la propria condizione debitoria. Il tutto nel rispetto delle norme del Testo Unico Bancario, affinché banche e finanziarie riconoscano i diritti concessi ai consumatori dalla legge.

Il supporto degli esperti di Debitoo avviene attraverso una consulenza chiara e trasparente, con la quale viene analizzata la situazione della persona in difficoltà e sono proposte le soluzioni migliori per risolvere la condizione debitoria.

A volte basta conoscere le clausole che permettono di sospendere un prestito, oppure di ridurre la rata del finanziamento per rendere il rimborso del debito compatibile con la propria situazione economica.

Per contattare il team di Gabriel Anca basta andare sul sito Debitoo.it, dove trovare un pratico modulo online di contatto per richiedere una consulenza dedicata, oppure recarsi presso la sede di Foligno di Debitoo.

Visto l'ottimo riscontro da parte dei consumatori, il progetto si sta sviluppando per offrire un'assistenza più capillare a chi si trova in difficoltà con rate e debiti, ad esempio con il lancio imminente di un'app mobile per gestire protesti e segnalazioni bancarie a distanza in modo semplice e intuitivo.

Per maggiori informazioni

