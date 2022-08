Dino, la mascotte di Bigo, è per la prima volta in Europa

Dopo il grande successo degli eventi di Londra e Rimini, la mascotte Dino continua il suo viaggio europeo con nuove tappe italiane. In seguito, il tour proseguirà in Germania, Olanda, Francia e Spagna

ROMA, 23 ago 2022 /PRNewswire/ -- Bigo Live, una delle piattaforme di live streaming in più rapida crescita al mondo che conta più di 400 milioni di utenti in 150 paesi è orgogliosa di presentare il tour europeo della propria mascotte Dino. La prossima tappa italiana, aperta a tutti, è quella di Ardea, Roma, presso il locale Al Barumba Beach in data 23 agosto, 21:00-00:00. Sarà un evento all'insegna dell'intrattenimento, della musica dal vivo e di giochi a premi in compagnia di alcuni tra i migliori broadcaster della piattaforma. Parteciperà alla serata Floriana Secondi, vincitrice dell'edizione del 2003 del Grande Fratello e popolare volto televisivo.

Come nelle precedenti tappe, l'ospite d'onore dell'evento sarà una gigantesca versione gonfiabile della mascotte Dino, la quale misura 5 metri in altezza e 2.5 metri in larghezza. I partecipanti avranno la possibilità di trasmettere in diretta i momenti salienti della serata, così come di partecipare a una serie di divertenti giochi e quiz per vincere simpatici premi.

A differenza dei video preregistrati, il live streaming permette agli utenti di trasmettere video in tempo reale. Il live streaming offre a qualsiasi utente la possibilità di diventare creatore di contenuti e influencer in svariati ambiti. Con un considerevole aumento di servizi di live streaming nel corso degli scorsi anni, BIGO LIVE ha da subito assunto un ruolo di apripista, contribuendo significativamente alla crescita del fenomeno.

"Il progetto del tour europeo in compagnia della mascotte gigante della piattaforma è una celebrazione dei concetti di apertura e inclusione che sono alla base di BIGO Live. Nel corso dell'ultimo anno abbiamo assistito a una notevole crescita della piattaforma in italia, con un numero sempre più alto di nuovi utenti italiani. Abbiamo perciò voluto ringraziare tutti coloro che si sono uniti a BIGO attraverso una campagna che permettesse di amplificare la loro connessione con la piattaforma anche al di fuori del mondo virtuale", ha affermato un portavoce di BIGO Live.

BIGO Live esiste e cresce grazie ai suoi broadcaster, che svolgono il ruolo di creatori di contenuti. In riconoscimento del loro impegno, BIGO Live Italy ha presentato a gennaio dello scorso anno l'incoronazione di Miss e Mr BIGOers tramite un ampio spazio pubblicitario di Via del Corso a Roma, una delle vie più vivaci e frequentate della città.

Per maggiori informazioni su Bigo Live o sull'evento, segui Bigo Live Italy su Instagram ed effettua il download dell'app.

Informazioni su Bigo LiveBigo Live è una delle community social di streaming dal vivo in più rapida crescita al mondo, che consente agli utenti di trasmettere video in tempo reale, condividendo momenti da ricordare, mostrando il proprio talento e interagendo con persone da tutto il pianeta. Bigo Live conta circa 400 milioni di utenti in oltre 150 Paesi ed è attualmente leader di mercato nel campo dello streaming dal vivo. Lanciata nel marzo del 2016, Bigo Live è di proprietà di Bigo Technology, con sede a Singapore.

