Dio del Mare: “Ristorante e pescheria, l'eccellenza del mare a km 0“

Dal mare alla tavola, una ricca carrellata di pesce e frutti di mare freschissimi, l'eccellenza Made in Sud

Pesce freschissimo locale, ricette della tradizione mediterranea e una cucina a vista: questi sono i tre elementi vincenti della pescheria-ristorante ‘Dio del Mare' di Gallipoli, in provincia di Lecce.

“Nell'ottica di perseguire il percorso intrapreso quasi venti anni fa con l'apertura della pescheria, una scelta fatta di valori, impegno e passione, abbiamo poi deciso di affiancare, all'attività di vendita al dettaglio e all'ingrosso di pesce, il ristorante. ‘Dio del Mare' vuole essere un riferimento al pesce di eccellenza, ribadito non soltanto dal nome scelto per il locale, quanto per la proposta, che amplia e completa la visione di una ristorazione basata su due pilastri: tradizione e pesce freschissimo del nostro mare”, spiega il titolare Giorgio Pianoforte. “Nel locale è presente un banco da cui acquistare o ordinare cruditè di mare o scegliere tra il pescato del giorno, che viene poi cucinato al momento. Oltre a queste opzioni, il menu alla carta propone primi piatti che vengono realizzati con pasta fresca di produzione propria che cambiano ogni giorno in base alle materie prime disponibili”.

Un gran biglietto da visita che fa capire subito alle persone che si accomodano ai tavoli la bontà della scelta. Il Dio del Mare accoglie i suoi ospiti a Gallipoli, la ‘Città Bella' in Provincia di Lecce; storia, cultura e mare, con basse scogliere e spiagge bianchissime, motivo per cui l'altro appellativo della città è ‘Perla dello Ionio'. La formula di unire il ristorante alla rivendita del pesce nasce dal desiderio di offrire ad abitanti e turisti la possibilità di gustare o acquistare prodotti ittici a chilometro zero, di altissimo pregio e a prezzi davvero eccezionali.

“Il nostro ingrediente principale è il mare: scampi, aragoste, ricci e frutti di mare freschissimi, gamberoni e tante altre prelibatezze che riescono a soddisfare anche i palati più esigenti”, spiega con una punta di orgoglio Giorgio Pianoforte. “Siamo esperti nella preparazione di primi e secondi piatti a base di pesce, aperitivi di mare cotti e crudi da gustare in pieno relax nella nostra terrazza vista mare. Tutti i nostri piatti vengono realizzati rigorosamente con ingredienti freschissimi e pescato locale. Ogni giorno ci dedichiamo alla preparazione di pietanze creative e originali, ma sempre legate alla tradizione dei sapori autentici che il nostro ricco territorio ci dona, proponendo ad ogni nostro ospite vere e proprie delizie per il palato”.

Grazie al servizio di fornitura ittica all'ingrosso e al dettaglio, i prodotti del ‘Dio del Mare' sono disponibili non solo per le ricette da gustare al ristorante, ma anche per chi vuole acquistarli e cucinarli a casa. Una scelta che rappresenta un vantaggio per tutti coloro alla ricerca di pesce fresco e frutti di mare di altissima qualità, selezionati e garantiti dall'esperienza pluriennale dello staff del ristorante ‘Dio del Mare'. Presso l'azienda sono presenti tantissimi prodotti ittici locali e diverse specialità provenienti da ogni angolo del mondo, disponibili sia freschi che congelati.

