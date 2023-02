Diritti tv: P.S.Berlusconi, 'Calcio su Infinity? Difficile, prezzi sono folli'

Cologno Monzese, 2 feb. La possibilità che le partite di calcio possano approdare sulla piattaforma di Mediaset Infinity non sembra essere prevista, almeno non a breve. Al di là delle offerte free su Canale 5 e Italia 1, spiega Pier Silvio Berlusconi, ceo di Mfe-MediaForEurope, durante un evento dedicato al digitale e al futuro della tv a Cologno Monzese, "un'offerta 'pay' più importante di calcio, oltre alla Coppa dei Campioni che già c'è, la vedo veramente difficile, con i prezzi che si pagano oggi per i diritti tv".

Del resto, osserva, "io non voglio guardare in casa degli altri, ma non mi risulta che esista un editore oggi, che offre il calcio a pagamento, che non sia in perdita pesante". Questo "è un mondo veramente difficile; tra poco ci sarà una nuova asta per la Coppa dei Campioni e vedremo", anche perché "sono tutti in pista, Rai, Mediaset, Amazon e Dazn, ma i prezzi oggi sono veramente una follia".

