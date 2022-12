Roma, 3 dic. "Il diritto all'inclusione delle persone con disabilità è sancito dalla nostra Costituzione. Lo Stato deve creare una società in cui anche chi ha limitazioni fisiche o intellettuali può esprimere al massimo le sue potenzialità. Lo dobbiamo a più di 3 milioni di italiani". Lo afferma il ministro per le Riforme, Elisabetta Casellati, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità.

