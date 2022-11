Roma, 10 nov. Il Consiglio dei ministri è convocato in data odierna alle ore 19.00, a Palazzo Chigi, per l'esame del seguente ordine del giorno: Decreto-legge: Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica (Presidenza - Economia e finanze); Decreto legislativo: Disposizioni di adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare, nonché per l'istituzione delle relative aree negoziali per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere d) ed e), della legge 28 aprile 2022, n. 46 - Esame preliminare - (Presidenza - Difesa); Varie ed eventuali.

