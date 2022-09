Roma, 15 set "Ho letto una dichiarazione del senatore Salvini che dice che la colpa dei problemi che abbiamo oggi è dell'Europa e delle sanzioni. Ma se siamo qui è perchè tutto nasce in un giorno di febbraio, quando ci siamo svegliati una mattina e qualcuno aveva pensato di cambiare un governo facendo passare i carri armati da un Paese all'altro come il peggiore '900". Lo ha detto Enrico Letta in aula alla Camera.

