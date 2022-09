Dl aiuti: Renzi, 'fondamentale essere in aula, rinvio festa per 10 anni camper'

Roma, 9 set "Abbiamo un problema per martedì 13 settembre. Come forse ricorderete, proprio il 13 settembre saranno dieci anni dall'inizio del giro in camper. E avevamo immaginato una grande iniziativa per quella data a Verona, nello stesso posto in cui tutto era cominciato. Nello stesso giorno, però arrivano in Senato le misure di sostegno alle famiglie e alle imprese volute dal Governo per contrastare il caro bollette". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

Pubblicità

"Ora, io sono molto dispiaciuto, ma credo più giusto tornare a Roma a votare gli emendamenti, come è mio dovere fare da senatore in carica, che non stare a festeggiare con gli amici i dieci anni appena trascorsi. È un fatto di serietà: mi scuso con gli amici veronesi ma devo restare in Aula. Recupereremo la tappa scaligera e festeggeremo il decennale del camper in altro modo. Ma il 13 settembre, come è giusto, mi troverete in Aula a Palazzo Madama", aggiunge.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA