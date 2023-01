Dl aiuti: Roggiani (Pd), 'governo volta le spalle a sindaci e amministratori'

Roma, 11 gen "Abbiamo chiesto al governo un impegno per rifinanziare il fondo per la rigenerazione urbana anche per il biennio 2023-24 e non solo per il 2025-26 come previsto dal provvedimento. Il governo non ci ha ascoltato, dicendo di no ad una proposta che intendeva offrire subito un aiuto concreto per contrastare la marginalità e ridare dignità ai nostri centri urbani anche dal punto di vista sociale, abitativo ed energetico". Lo ha detto Silvia Roggiani, deputata Pd in commissione Bilancio e componente della presidenza del Gruppo, intervenendo in aula sull'odg a sua firma che chiedeva al governo un impegno per stanziare risorse a favore dei comuni per progetti di riqualificazione urbana anche nel biennio 2023-24.

"Già nella manovra la maggioranza ha commesso l'errore imperdonabile di inserire prima e togliere poi risorse per i Comuni. Con questa ulteriore scelta il governo Meloni e la destra decidono consapevolmente di voltare le spalle ai sindaci e agli amministratori”, ha aggiunto Roggiani.

