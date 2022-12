Roma, 6 dic. "Non c'è più la Transizione ecologica. In compenso è entrato il 'merito' ma senza uguali opportunità. Non cambiano solo il nome ai ministeri. Cambiano le priorità. Certi temi escono dall'urgenza. Il paese rischia di tornare indietro". Così su twitter Debora Serracchiani, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.

