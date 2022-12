Dl Nato: ok definitivo Camera, nel testo anche norme su sanità Calabria

Roma, 14 dic. Via libera definitivo della Camera al decreto legge contenente le disposizioni di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della Nato e le misure per il servizio sanitario della regione Calabria nonché di commissioni presso l'Aifa. Nel testo anche norme per il differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari. Favorevoli 160, contrari 54, astenuti 76.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA