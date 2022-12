Dl rave: Carfagna, 'sul Covid arretramento pericoloso e irresponsabile'

Roma, 29 dic. “Errare è umano, perseverare è diabolico. E nel caso del cosiddetto decreto rave anche irresponsabile. Il provvedimento segna infatti un pericoloso arretramento nella lotta al Covid, tanto più grave nel momento in cui il virus torna a rialzare minaccioso la testa”. Così Mara Carfagna, presidente di Azione.

“Il reintegro dei medici no vax, l'abolizione dell'obbligo di isolamento per i positivi e dell'obbligo delle certificazioni verdi per accedere negli ospedali e nelle Rsa, la sanatoria di fatto sulle multe per gli over 50 che non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale, erano tutti pessimi segnali già due mesi fa ma diventano misure incomprensibili adesso, proprio quando il ministro della Salute dispone tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina ed emana circolari che invitano a usare le mascherine al chiuso e a prepararsi per l'inverno. E' chiaro che l'allarme è elevato, non c'era assolutamente bisogno di un allentamento. Una cessione al revisionismo no vax – conclude Carfagna - che legittima quanti non hanno rispettato le regole e che rischia di costare caro a tutti, anche a coloro che invece le regole le hanno sempre responsabilmente rispettate”.

