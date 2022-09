Dott. Antonio Napoletano: “I vantaggi del PRP, la nuova tecnica di medicina rigenerativa per la calvizie”

(Caserta, 6/9/22) - Una soluzione innovativa della chirurgia estetica contro la perdita dei capelli, rapida e indolore. Il dott. Antonio Napoletano, specialista in Chirurgia Plastica, Ricostruttiva ed Estetica, spiega come funziona.

Caserta, 6 settembre 2022. La perdita fisiologica dei capelli può dipendere da cambiamenti stagionali o climatici. Quando però diventa consistente i medici consigliano di non sottovalutare il problema. Secondo le ultime statistiche, infatti, la calvizie colpisce in Italia quasi l'80% degli uomini e si può presentare anche in età precoce, perfino nella pubertà, soprattutto se legata a fattori genetici. Molte persone affette da questa patologia scelgono di sottoporsi al trapianto di capelli, ottenendo risultati ottimali e duraturi. Oggi infatti le tecniche sono particolarmente evolute e con soluzioni personalizzate. Una di queste è il PRP. “Si tratta di una tecnica di medicina rigenerativa rapida e indolore - spiega il dott. Antonio Napoletano, chirurgo plastico ed esperto in trapianti di capelli – L'acronimo significa Plasma Ricco di Piastrine. Tramite un prelievo di sangue del paziente stesso, consente di ottenere un concentrato di piastrine. Una volta iniettate nel cuoio capelluto, queste rilasciano i loro fattori di crescita, i quali riducono notevolmente la caduta dei capelli e ne migliorano la qualità. L'operazione è molto rapida e si svolge tutta in meno di mezz'ora. È molto utilizzata anche nei protocolli del post trapianto, perché contribuisce a farli attecchire meglio al cuoio capelluto”.

L'impiego terapeutico del PRP per contrastare il progressivo diradamento della chioma ha dimostrato efficaci risultati. Le ricerche scientifiche finora pubblicate registrano un significativo miglioramento della capigliatura in media dopo 6/12 mesi. “Esistono molte metodiche di preparazione per identificare la giusta concentrazione di piastrine per ogni paziente – spiega il dott. Napoletano –. Sono eseguite in linea con gli studi scientifici del singolo medico e in base alla propria esperienza. Per questo è consigliabile rivolgersi a chirurghi particolarmente specializzati e con un'ampia casistica. Le informazioni preliminari si possono trovare anche in rete attraverso un motore di ricerca, ad esempio Google, cercando i professionisti che eseguono il PRP e valutando l'esperienza che viene documentata”. La tecnica di medicina rigenerativa PRP è particolarmente delicata e deve essere eseguita da un centro medico autorizzato dall'ASL. Il dott. Antonio Napoletano è titolare dell'omonimo studio a Curti, nel casertano. Chirurgo plastico, ricostruttivo ed estetico, è specialista in trapianto di capelli e nelle nuove tecniche contro le calvizie.

