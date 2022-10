Dott. Nino Favoriti: “Medicina estetica, un programma di trattamenti ad hoc per ringiovanire con equilibrio e naturalezza”

Il “metodo Favoriti” punta a riposizionare i tessuti scesi con l'età, agendo in modo graduale e senza stravolgere i lineamenti

È lui stesso a definirsi ironicamente “un medico che dice tanti no”, riferendosi alla decisione con cui si rifiuta di eseguire trattamenti troppo invasivi e volti a stravolgere la fisionomia del paziente. Il metodo Favoriti, infatti, punta sull'opposto: “Costruiamo un percorso per arrivare al riposizionamento dei tessuti e alla ridistensione del viso, in modo da renderlo più giovane. Così facendo l'effetto è estremamente naturale, di fatto si tolgono anni di età”. Grazie al lavoro d'equipe con una squadra di specialisti, Favoriti elabora un programma ad hoc per accompagnare ciascun paziente a raggiungere l'obiettivo fissato insieme durante la prima visita.

L'idea è di intervenire gradualmente senza stravolgere, quindi l'indicazione è di rivolgersi al medico estetico alla comparsa dei primi segni dell'età senza aspettare cedimenti. In questo modo, infatti, sarà possibile avviare un percorso di mantenimento della giovinezza del volto, ben più efficace di un intervento radicale effettuato in età già avanzata. I trattamenti a disposizione d'altra parte sono moltissimi: dal rinofiller alla biostimolazione, dalla mesoterapia al rimodellamento degli zigomi, passando dalle tecniche che prevedono l'uso di botox e del laser, solo per citarne alcuni. “A fare la differenza è il gusto estetico del medico e del paziente - aggiunge Favoriti, laureato in medicina e chirurgia e specializzato in Dermatologia e venereologia - Molte persone, tra cui anche diversi volti noti, si rivolgono a me per eliminaregli effetti di trattamenti molto invasivi effettuati in passato e riacquistare la naturalezza del volto”. Del resto, i progressi scientifici degli ultimi anni fanno sì che gli strumenti della medicina estetica siano così efficaci da porla quasi in alternativa alla chirurgia estetica.

