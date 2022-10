“La sponsorizzazione della Milano femminile del Basket Nazionale è un gesto concreto per intraprendere il cammino con un'eccellenza riconosciuta a livello nazionale, dentro e fuori dal campo. È inoltre un segnale di riconoscimento alla città di Milano, la cui area ospita da anni l'headquarter di DSV.” spiega Marco Rossini, Director, Compliance di DSV: “Le Tigri del Sanga non sono solo delle atlete, ma un modello di talento, impegno e lavoro di squadra come inspirazione per l'attuale e la prossima generazione. DSV è orgogliosa e pronta a lavorare insieme a Sanga per realizzare progetti presenti e futuri”.

Il basket incarna la forza dell'unione, ossia la capacità di mettere la squadra al di sopra degli obiettivi individuali, uno dei grandi valori che DSV pone a fondamento del suo modo di operare, altro elemento in comune con le Tigri del Sanga che, con l'investimento in nuove risorse di grande spessore e prospettiva, hanno dimostrato ambizione e continuità nel processo di crescita, per puntare a grandi obiettivi.

Ma il Sanga non è solo basket. La squadra di Serie A insieme allo sviluppo del settore giovanile rappresenta la punta dell'iceberg di un'attività votata soprattutto al sociale e alla promozione dell'inclusione attraverso un approccio volto a valorizzare la ricchezza e il talento individuale di bambini, adolescenti e giovani adulti indipendentemente da razza, classe sociale o abilità.

Un'attitudine condivisa anche da DSV, dove l'eccellenza operativa va di pari passo con temi come l'inclusione in ambito professionale e dove la spinta verso la sostenibilità è un impegno a guidare il cambiamento. Come azienda globale e responsabile, DSV ha scelto di essere parte attiva nella creazione di un mondo più sostenibile, a partire dal pacchetto di soluzioni Green Logistics pensato per le imprese italiane che vogliono ridurre l'impronta di carbonio della loro catena di approvvigionamento.

