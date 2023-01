Due palestinesi uccisi in scontro a fuoco con esercito Israele

TEL AVIV, 14 GEN - Due miliziani palestinesi sono morti oggi in uno scontro a fuoco con l'esercito israeliano vicino al villaggio di Jabà a sud di Jenin (Cisgiordania). Secondo il portavoce militare, i due - secondo varie fonti palestinesi operativi della Jihad islamica - hanno sparato da un veicolo contro i soldati. Nell'auto - ha continuato il portavoce - è stato trovato un fucile M-16. L'agenzia Wafa ha identificato le vittime in Ezz El-Din Bassem Hamamreh (24 anni) e Amjad Adnan Khalilya (23). Sempre oggi nell'ospedale di Jenin è morto Yazan Samer Al-Ja'bari (19 anni) che era stato ferito il due gennaio in scontri con l'esercito in Cisgiordania.

