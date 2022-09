E-Commerce Specialist tra le figure professionali più richieste sul mercato

Istituto Volta: la Scuola accreditata per formare gli esperti in commercio elettronico.

Bari, 12 settembre 2022. L' E-Commerce Specialist è un professionista che si occupa principalmente di studiare, progettare e realizzare delle strategie, delle soluzioni innovative per la vendita online di prodotti e/o servizi, è' una figura chiave per la gestione ed il coordinamento di tutte le attività riguardanti il commercio elettronico. L'E-Commerce Specialist è il responsabile dello store online di un'azienda e della sua presenza sui marketplace, ha il compito di definire una strategia di web marketing efficace, deve seguire tutto il processo di vendita, dalla ricezione dell'ordine alla consegna del prodotto al cliente.

Organizzare un progetto e-commerce richiede, quindi, enormi competenze: costruzione di un nuovo e-store, la gestione dei contenuti del negozio, l'usabilità del sito e l'efficienza del percorso di acquisto, la gestione delle politiche di vendita e dei metodi di pagamento, l'analisi dei comportamenti dei clienti in fase di acquisto e tanto altro ancora.

Qual è la richiesta del mercato? Negli ultimi anni, a causa anche della pandemia, L'e-commerce ha subito una crescita enorme, molte aziende si sono strutturate e molte altre si sono improvvisate pur di non chiudere. Tutto questo ha portato sul mercato del lavoro una forte richiesta di questa figura professionale a cui non corrisponde un'offerta adeguata: in Italia sono presenti circa un terzo degli E-Commerce Specialist necessari. Questo enorme gap tra domanda e offerta di lavoro ha portato, ovviamente, ad un'impennata dei salari: oggi lo stipendio medio di un E-Commerce Specialist è di circa € 45.000,00.

Come si diventa E-Commerce Specialist? L'esperienza sul campo è fondamentale, ma conta soprattutto una formazione qualificata che possa fornire le basi tecniche e le conoscenze su cui costruire la propria carriera professionale. Purtroppo, in questo la formazione pubblica non ci aiuta, i percorsi di studio offerti da scuole ed università si concentrano solo sulla trasmissione di conoscenze teoriche spesso superate dai tempi.

Frequentare, quindi, un corso di specializzazione certificato, è un passaggio necessario per chi vuole costituire un background solido ed arricchirsi di esperienze ed idee nuove da sviluppare.

Essere un Professionista certificato Accredia offre numerosi vantaggi:

- Potersi affacciare sul mercato garantendo un servizio affidabile e conforme ai requisiti di legge richiesti.

- Migliorare la percezione delle proprie competenze nei confronti delle aziende clienti.

- Possibilità di partecipare a concorsi pubblici in cui è richiesta questa figura professionale

- Garantire la capacità nel tempo di uniformarsi ai requisiti legali e normativi

