È morto Giuseppe Bono, per 20 anni alla guida di Fincantieri

ROMA (ITALPRESS) - E' morto all'etá di 78 anni Giuseppe Bono, per 20 anni alla guida di Fincantieri, la principale societá cantieristica a controllo pubblico. Nato a Pizzoni (VV) il 23 marzo 1944, coniugato con due figli, ha conseguito la laurea nel 1970 in Economia e Commercio presso l'Universitá di Messina con una tesi su "Budget e Piani Pluriennali in una grande Azienda". Dal 1971 al 1993 é in Efim dove ricopre incarichi di sempre maggior responsabilitá. Dall'ottobre del 2000 all'aprile 2002 é stato amministratore delegato di Finmeccanica, e dal 1997 direttore generale, nonchê responsabile ad interim di alcune aziende del Gruppo, quali Alenia Difesa e Ansaldo. La sua carriera si identifica soprattutto con Fincantieri, della quale era stato nominato amministratore delegato il 29 aprile 2002, restando in carica fino al 15 maggio di quest'anno, quando al suo posto era subentrato Pierroberto Folgiero. Proprio il presidente di Fincantieri, Claudio Graziano, e l'Ad Pierroberto Folgiero, in una nota congiunta hanno voluto ricordare la sua figura: "A nome di tutti i nostri colleghi, vogliamo ricordare colui che ha rappresentato una figura di riferimento per l'industria nazionale. Giuseppe Bono ha sviluppato e portato avanti una visione coraggiosa e lungimirante, con un'attenzione costante alle persone, raccogliendo sempre le sfide piú difficili e perseguendo sempre l'interesse del Paese. Il fermo rispetto del lavoro come valore primario é stata la cifra distintiva e il faro della sua azione. La sua morte addolora profondamente tutta la comunitá di Fincantieri che, in un momento cosí triste, vuol far sentire la sua vicinanza alla famiglia". A dare la notizia della scomparsa era stato con un tweet il ministro della Difesa, Guido Crosetto. "È mancato Giuseppe Bono, Peppino. Un amico fraterno, grande uomo, straordinario capitano d'industria. Ha dedicato tutta la sua vita a costruire ricchezza per l'Italia. Lo conobbi appena arrivato a Fincantieri, che era in grave difficoltá. Ora ha i migliori prodotti al mondo". Tra i tanti messaggi di cordoglio e di ricordo del manager, anche il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "Con grande dispiacere ho appreso la notizia della morte di Giuseppe Bono. 'Maiora premunt' mi aveva scritto appena qualche giorno fa, in un veloce scambio di messaggi. Le sue ultime parole, per quanto mi riguarda: anche in quel motto ho letto ancora una volta tutta la sua passione e amore per l'industria italiana. Una passione che ha coltivato negli anni in maniera concreta fino all'ultima lunghissima esperienza come amministratore delegato in Fincantieri. Un percorso, un modo di agire disinteressato e competente che é di esempio per tutti noi". Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ai familiari un messaggio nel quale esprime il cordoglio della Repubblica e la sua solidarietá e personale vicinanza. (ITALPRESS). -foto agenziafotogramma.it- ads/com 08-Nov-22 15:04

