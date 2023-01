Editoria: Barachini, 'su situazione Dire aggiornamento costante'

Roma, 17 gen "Per quanto riguarda la situazione della Dire, sono pienamente consapevole della crisi nella quale versa l'azienda ed io stesso infatti ho già incontrato l'editore, il direttore dell'agenzia e un membro del comitato di redazione, con il quale manterrò i contatti per avere un aggiornamento costante". Lo ha detto il sottosegretario con delega all'Editoria Alberto Barachini in una alla Camera rispondendo a un interrogazione del Pd.

