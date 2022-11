Editoria: Bechis, 'felicissimo di andare a Open, Mentana per me giornalista numero uno'

Roma, 24 nov. "Sono contento di andare a lavorare con Enrico perché ci conosciamo da tanti anni perché per me è il giornalista numero uno". Lo dice all'Adnkronos Franco Bechis, commentando a caldo la notizia, diffusa da Enrico Mentana dopo i rumors che circolavano, che assumerà da gennaio la direzione di 'Open'. "Open -spiega Bechis- sarà una sfida, in realtà una sfida già vinta da Open, che è una realtà già consolidata. Mi fa piacere che Enrico mi abbia fatto questa offerta".

Sulla linea che darà al nuovo corso di 'Open', Bechis anticipa all'Adnkronos: "Sono sicuro che faremo cose più frizzanti senza cambiare nulla della linea. Ci metteremo qualcosa di più frizzante che è un po' la mia caratteristica. Ci sarà qualche notizia di quelle che fa Bechis, ecco", scherza l'ex direttore del 'Tempo' e attuale direttore del quotidiano 'Verità&Affari'. E aggiunge: "C'è una bella redazione, il progetto è affascinante perché deve formare i giovani colleghi. E' un po' la sua missione, è come fosse una figlia in più che lui ha, e devo trattarla con cura perché c'è un rapporto anche affettivo".

