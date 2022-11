Editoria: Bonifazi, 'Dagospia condannato a risarcire Renzi, tempo galantuomo'

Roma, 24 nov. "Una notizia da avvocato. Con il nostro studio BL abbiamo seguito le azioni civili di risarcimento proposte da Matteo Renzi. Oggi è arrivata una buona notizia della quale siamo contenti e per la quale ringrazio tutte le colleghe e i colleghi dello studio e in particolare modo il Prof. Pellegrini e gli avvocati Cesaroni e Seghi". Lo scrive su Facebook Francesco Bonifazi, deputato di Italia viva.

"Dagospia è stata condannata a risarcire Renzi per una serie di articoli tra il 2015 e il 2019 per un totale di 80mila € cui dovranno aggiungersi le spese legali. Come diciamo sempre noi: il tempo è galantuomo. Un successo professionale, una soddisfazione personale”, aggiunge.

