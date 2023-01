Editoria: festa a Libertà, 140 anni di informazione a Piacenza

BOLOGNA, 27 GEN - Sabato 27 gennaio 1883, esattamente 140 anni fa, Ernesto Prati scriveva sul primo numero del quotidiano di Piacenza: "Il nostro programma si riassume in un'unica parola: Libertà. Per tutti e per ciascuno, libertà in tutte le sue varie manifestazioni, libertà che possono venire dall'alto, libertà contro le violenze che accennano a salire dalla piazza. Ma libertà non sia licenza, non si scompagni mai dall'ordine". Il manifesto di nascita del giornale di Piacenza è pubblicato oggi sulla prima pagina di un'edizione speciale del giornale, con una controcopertina dedicata allo storico compleanno di uno dei più antichi quotidiani d'Italia, che contiene gli interventi del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, della presidente dell'Editoriale Libertà, Donatella Ronconi, e del direttore Pietro Visconti. "Centoquaranta anni di storia e un nome - Libertà - che indica una condizione sovente data per scontata - scrive il presidente Mattarella - e che invece, come la pace, richiede un impegno faticoso di ciascuno". Mattarella osserva come "l'attenzione alla quotidianità di un territorio così importante, unita all'ambizione di essere all'altezza nello spiegare i grandi fatti nazionali e internazionali, hanno fatto di Libertà un luogo di confronto accessibile a tutti anche grazie allo sviluppo del digitale. Un legame con il territorio - conclude - reso ancor più forte dalla scelta dell'Editore di donare il giornale alla "Fondazione Donatella Ronconi ed Enrica Prati" nella quale è rappresentata la società piacentina".

