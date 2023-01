Egitto: Moretti (Pd), 'Tajani stringe mani e tace di fronte a ipocrisia'

Roma, 23 gen "Ogni giorno per noi resta il 25 gennaio”. Il giorno in cui da sette anni i genitori di Giulio Regeni invocano verità e giustizia per loro figlio. Incredibile ascoltare le parole di Tajani sulla “collaborazione” dell'Egitto, inaccettabile posporre i diritti umani agli interessi economici del Paese. Intollerabile continuare a stringersi le mani con un paese che fa dell'omertà sulla scomparsa di un ragazzo la propria regola. Chi tace di fronte a tanta ipocrisia, acconsente”. Così in un post su Facebook l'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

