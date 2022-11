Eicma: l'arena MotoLive accoglie anche Aprilia Live Moto Gp

Milano, 8 nov. L'arena MotoLive di Eicma 2022 inaugurata stamane a Fiera Milano Rho accoglie anche Aprilia live motogp, un evento promosso dal costruttore italiano che prevede momenti spettacolo da palco con i piloti del Team Aprilia e l'accessione RS-GP ufficiale impegnata nella MotoGp. Sul sito ufficiale della manifestazione è disponibile il calendario completo a questo https://www.eicma.it/it/motolive/.

Pubblicità

Si accendono quindi nuovamente i motori nell'arena di Eicma e Tissot, brand orologiero svizzero da sempre vicino al mondo delle due ruote, rinnova per il 2022 la pluriennale partnership con MotoLive. Passione, determinazione, costanza e precisione, sono i valori che Tissot condivide da anni nelle competizioni in qualità di Official Timekeeper, supportando anche quest'anno coloro che si sfideranno nell'area Racing di Eicma per aggiudicarsi il Tissot Holeshot.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA