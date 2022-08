Elezioni 2022, Pd: "Berlusconi vuole cacciare Mattarella, destra eversiva"

Roma, 12 ago. "La campagna per le Elezioni Politiche 2022 non è ancora ufficialmente iniziata, ma Berlusconi vuole già cacciare il presidente Mattarella. Indossano il doppiopetto, girano video rassicuranti in tre lingue, ma alla fine è la destra di sempre. Eversiva e pericolosa". Lo scrive su Twitter Antonio Misiani, segreteria nazionale Pd.

Oggi Silvio Berlusconi, ospite di Radio Capital, ha detto che "se entrasse in vigore il presidenzialismo Mattarella dovrebbe dimettersi, poi magari potrebbe essere eletto di nuovo".

