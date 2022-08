Roma, 26 ago. "Solidarietà piena e totale ad Alessia Morani per la scritta intimidatoria comparsa nel suo collegio elettorale. Alessia è forte e non si farà certo intimidire, mi auguro che ci sia subito una condanna da parte di tutti i partiti affinché questa campagna elettorale giá così complicata non si incendi ulteriormente”. Così su Facebook il senatore del Pd Alessandro Alfieri, coordinatore nazionale di Base Riformista.

