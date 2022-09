Roma, 18 set. "La coalizione di destra è in disaccordo su blocco navale, Pnrr, sanzioni a Putin. Sono un sondaggio con tre opzioni: sì, no, boh. Ora la Commissione UE propone la sospensione del 65% dei fondi di coesione per l'Ungheria. La destra starà con chi rispetta lo stato di diritto, o con Orban?". Così Enzo Amendola del Pd su twitter.

