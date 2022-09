Elezioni: Amendola, 'modificare Pnrr rischio per il Paese'

Roma, 5 set. Modificare il Pnrr rappresenta “un rischio reale per il nostro Paese”. Così Vincenzo Amendola, sottosegretario agli Affari europei e candidato capolista in Basilicata del Partito democratico alla Camera, in un'intervista a Formiche.net. “I miliardi di finanziamenti europei garantiti all'Italia con il Recovery sono frutto di un accordo raggiunto con mesi di trattative e negoziati. Ridiscuterlo significa perdere tempo prezioso e saltare le prossime rate di investimenti, con un risultato tutto da vedere”, aggiunge.

