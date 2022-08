Elezioni: Amendola (Pd), 'dopo la questione delle alleanze andiamo finalmente al dunque'

Roma, 10 ago "Come ha detto lo stesso Cottarelli oggi, noi discutiamo due idee di Italia: una progressista e un'altra della destra nazionalista e sovranista. La campagna elettorale riguarda l'Italia dei prossimi anni e il futuro del nostro Paese". Lo ha detto Enzo Amendola a Timeline, su Skytg24.

"Se mi permette io sottolineo sempre due esempi. Primo, l'ambiente. Le immagini di Monteforte Irpino sono quelle di un'Italia e di un'Europa attraversate da eventi drammatici ai quali occorre far fronte sempre più di frequente -ha aggiunto-. Il secondo grande tema su cui voglio insistere è quello della rivoluzione digitale che in Italia già c'è e sta cambiando il sistema produttivo, l'economia e i consumi. Come Pd abbiamo messo al centro cose concrete".

"Per esempio, per quanto riguarda l'economia digitale, noi vogliamo investire questi 18 miliardi nella scuola, nelle infrastrutture e in competenze. Vogliamo portare la spesa per la scuola dal 4,3 al 5. Vogliamo alzare il livello dei salari degli insegnanti che sono sotto la media europea. E in questo modo alzare il Pil del nostro Paese. Abbiamo le risorse per fare tutto questo. Dopo la questione delle alleanze, andiamo finalmente al dunque. Le alternative in campo si vedranno con nettezza, fra chi parla di flat tax e chi di cuneo fiscale e aumento dei salari”, ha concluso.

