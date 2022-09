Roma, 2 set. "Ma cos'è il 'liceo del Made in Italy'? 1) Perché lo chiamano liceo? 2) Lo sanno che esistono già molti istituti professionali con questo indirizzo? O è solo uno slogan che maschera il vuoto di idee? Il 'liceo bancomat' per la FlatTax è l'unica vera idea che hanno per la scuola". Lo scrive su Twitter la vicepresidente Pd Anna Ascani.

