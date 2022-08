Elezioni, Azzolina: "Liceo made in Italy? Ci sono già istituti professionali con questo indirizzo"

Roma, 31 ago. "Piuttosto che pensare a nuovi licei noi potremmo ricordarci che esistono gli istituti professionali con indirizzo industria e artigianato per il made in Italy. Il nostro compito deve essere quello di valorizzare e migliorare gli istituti professionali come tutti chiedono. Perché chi li frequenta oggi ha ampi margini di trovare immediatamente lavoro". Così l'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, candidata per Impegno civico in Piemonte e Sicilia, commenta all'Adnkronos la proposta lanciata da Giorgia Meloni a Termoli, in provincia di Campobasso, ad un "liceo del made in Italy che formi i giovani per dare continuità ad una serie di settori della nostra economia che rischiano di essere totalmente perduti...".

"Poiché le piccole e medie imprese chiedono che ci sia un maggiore raccordo fra il mondo del lavoro e quello della formazione scolastica - prosegue Azzolina - non si capisce per quale motivo se esiste già un indirizzo per il made in Italy negli istituti professionali, si debba pensare ad un liceo per il made in Italy. A meno che qualcuno voglia dire che l'istituto professionale deve essere considerato una scuola di serie di B, tanto da avere bisogno di un made in Italy nei licei come scuola di serie A. E questo - conclude l'ex ministro dell'Istruzione - sarebbe veramente molto, molto spiacevole". (di Roberta Lanzara)

