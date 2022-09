Roma, 5 set. “La cosa era prevedibile ma è stata anticipata per tempo: Carlo Calenda oggi ha detto che è pronto a fare un governo con Giorgia Meloni. Noi pensiamo che Giorgia Meloni vada battuta, non che ci si debba fare un governo assieme. É impressionante la disinvoltura politica del cosiddetto Terzo Polo”. Così Bobo Craxi, esponente socialista, candidato all'uninominale Palermo 2 per il centrosinistra.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA