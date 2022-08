Elezioni: Barelli (Fi), 'solidarietà a Cannizzaro per vile intimidazione'

Roma, 24 ago. "E' iniziata la campagna elettorale e la sede di un esponente di Forza Italia è colpita. L'aggressione non è solo nei confronti di FI ma lo è contro la democrazia e l'attività di tutti i partiti. Noi continueremo a batterci affinché al paese sia garantito il civile confronto anche in politica e tra i partiti che, pur avendo prospettive diverse, assieme garantiscono la libertà. Per questo l'intimidazione subita da Cannizzaro va condannata con fermezza da tutti". Così ha commentato il presidente dei deputati del gruppo di Forza Italia.

