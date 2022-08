Roma, 5 ago. "Caro Carlo Calenda per vincere contro questa destra estrema serve anche chi oggi partecipa alle amministrazioni progressiste nel territorio. Anche tu governi in Emilia e a Verona con Sinistra Italiana e Verdi. Non rompiamo tutto perché gli italiani non possono permetterselo". Così Brando Benifei, capodelegazione Pd in Ue, su twitter.

