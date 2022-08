Elezioni: Berlusconi, 'Alta velocità in tutto il Sud con Ponte sullo Stretto'

Roma, 11 ago. "È grazie al nostro Governo che l'Alta velocità è arrivata a Salerno, accorciando l'Italia, ma la rete dell'Alta velocità va estesa a tutto il Sud, deve raggiungere le regioni adriatiche e deve estendersi fino alla Sicilia, naturalmente con la realizzazione, direi finalmente, del ponte sullo Stretto di Messina, un'opera che avevamo già approvato, già finanziato, già appaltato e che oggi, se la sinistra non avesse bloccato tutto, sarebbe già in funzione da tempo". Lo ha affermato Silvio Berlusconi in un'intervista a Radio Norba.

