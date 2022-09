Elezioni: Berlusconi, 'c.destra non è tutto uguale, solo Fi rassicura mercati e partner Ue'

Roma, 4 set "Cari amici, il centro-destra è avviato a vincere le prossime elezioni e a governare l'Italia per i prossimi anni. Ma il centro-destra non è tutto uguale. Siamo un'alleanza solida e leale. Ma solo noi nella nostra coalizione rappresentiamo il centro liberale, cristiano, garantista, europeista, atlantista. Il centro del Partito Popolare Europeo che siamo orgogliosi di rappresentare in Italia". Lo ha detto Silvio Berlusconi in collegamento telefonico alla presentazione delle liste di Fi in Abruzzo.

"Siamo l'unica forza politica di centro che avrà un ruolo nei prossimi anni nel governo del paese. Tanto più grande sarà il consenso a Forza Italia, tanto più il futuro governo avrà un profilo moderato ed europeista. Un profilo rassicurante per i mercati e i nostri partner europei. E noi potremo mettere in atto i nostri grandi progetti per il rilancio dell'Italia", ha spiegato Berlusconi.

