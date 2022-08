Roma, 5 ago. "Introdurremo una flat tax al 23% per rimettere in moto l'economia e l'occupazione". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ai microfoni di 'Radio Monte Carlo'.

Pubblicità

"'Nuovo miracolo italiano' non è uno slogan, questo è il paese che amo, per il paese che amo sento la responsabilità di stare ancora in campo", e di portare avanti un programma incentrato su "meno tasse, meno burocrazia, più sicurezza e libertà".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA