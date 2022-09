Elezioni: Berlusconi, 'governo durerà poco? Siamo insieme da 28 anni...'

Roma, 23 set. "Qualche sorpresa positiva per noi nelle urne me la aspetto, visto quello che sta accadendo negli ultimi giorni. Ma naturalmente di sondaggi non possiamo parlare". Così Silvio Berlusconi a Zona Bianca su Rete 4.

"Il prossimo governo durerà poco? Rispondo che noi siamo insieme da 28 anni, chi cerca di dividerci non è stato capace di stare insieme neppure 28 giorni. Noi saremo insieme perché siamo legati da un patto di lealtà, perché abbiamo un buon programma comune, ed anche perché in tutti questi anni si è sviluppata fra molti dei nostri esponenti un convinto rapporto di collaborazione".

"Siamo insieme anche perché fra noi non ci sono equivoci, siamo buoni alleati ma abbiamo culture politiche diverse, un linguaggio diverso, un elettorato diverso. Noi siamo i liberali, i cristiani, i riformisti, i garantisti, gli europeisti, gli atlantisti. Non esiste nessun'altra forza politica in Italia che abbia tutte queste caratteristiche, tutte insieme".

