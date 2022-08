Elezioni: Berlusconi, 'massima attenzione a conti pubblici e regole Ue'

Roma, 11 ago. "Noi poniamo la massima attenzione allo stato dei conti pubblici e alle regole europee, quindi non intendiamo in nessun modo aggravare il nostro deficit". Lo ha affermato Silvio Berlusconi in un'intervista a Radio Norba.

Pubblicità

"Siamo assolutamente convinti -ha spiegato l'ex premier- che la nostra politica di tagli fiscali e le misure che adotteremo per migliorare le condizioni di vita dei più deboli abbiano come effetto un potente incentivo alla crescita, che si tradurrà in più occupazione, più ricchezza diffusa e quindi anche in un maggior gettito per lo Stato. Naturalmente procederemo secondo un principio di prudenza e di gradualità man mano che la crescita renderà più risorse disponibili".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA