Elezioni: Berlusconi, 'ora sono anche social, nella vita centrati tutti obiettivi'

Roma, 23 ago. "Oggi i social sono la nuova frontiera della comunicazione, come con la tv quando rompemmo il monopolio Rai mi è sembrato giusto esserci, per spiegare a tutti i nostri contenuti con messaggi brevi che si possono ascoltare in tempi brevi. Nella vita ho dimostrato, non solo nella politica ma anche nel mondo dell'imprenditoria e in quello dello sport, di saper realizzare tutti gli obiettivi che mi ero posto". Così Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio 101.

