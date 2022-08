Elezioni: Berlusconi, 'sinistra impegnata a creare nuovo Cnl'

Roma, 10 ago. "Ho l'impressione che questa preoccupazione sia molto enfatizzata dalla sinistra. Il Pd in questi giorni sembra impegnato a creare un nuovo Cnl, come se si trattasse di liberare il Paese dal nazismo. Tutto questo è un po' ridicolo e non fa bene di certo alla qualità del dibattito politico. In Europa c'è molta più maturità, più responsabilità, più rispetto per noi e per l'Italia". Lo ha detto il presidente di Fi, Silvio Berlusconi, ospite di "Radio Anch'io" su Radio Raiuno nel commentare l'allarma lanciato dai leader del centrosinistra sui rischi di autoritarismo in caso di vittoria del centrodestra alle prossime elezioni.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA