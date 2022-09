Elezioni: Bernini, 'Berlusconi su TikTok? 18enni votano anche al Senato'

Roma, 2 set. "Lo adoro, ma rinuncio. Non ce l'ho. Se ha un senso stare su Tik Tok sul presidente Berlusconi lo capiremo solo vivendo. È ovvio che dobbiamo fare qualcosa per i giovani, ricordiamoci che i 18 enni voteranno anche al Senato. È fondamentale andare a votare. L'astensionismo è insidioso. Siamo importantissimi come cittadini quando abbiamo in mano la matita e la scheda elettorale". Così Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato, a Rtl 102.5

