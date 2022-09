Elezioni: Bettini, 'Pd l'unico che mette al centro la cultura'

Roma, 15 set "Ho partecipato stamattina a un bellissimo incontro sulla cultura con Silvia Costa, Miguel Gotor, Roberto Gualtieri e Dario Franceschini. Il Pd è il solo partito che mette al centro questi temi cruciali nella campagna elettorale. Rivendica con orgoglio quello che ha fatto grazie alla straordinaria capacità del Ministro Franceschini - durante il dibattito riconosciuta da decine di associazioni del settore - ma, soprattutto, ricorda come la creatività, il bello, le arti sono per il nostro Paese fonte di sviluppo e di ricchezza e, nello stesso tempo, il nutrimento fondamentale per l'animo umano". Così Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd, commenta con un post su Facebook l'iniziativa sulla cultura organizzata stamattina dai dem a Roma cui sono intervenuti Roberto Gualtieri e Dario Franceschini.

