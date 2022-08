Elezioni, Binetti: "Confronto leale su temi, no a tecnica spintone anche per centrodestra"

Roma, 4 ago. "Il confronto su temi e contenuti fra persone di orientamenti diversi sarebbe l'ideale. Io credo che se noi riuscissimo a ribaltare e recuperare la dimensione del confronto democratico leale e rispettoso dell'avversario, la politica recupererebbe serietà, ridurremmo l'astensionismo e forse si riuscirebbe a capire qualcosa di più della diversità tra posizioni. Ma da tempo il dibattito si è spostato dai contenuti alle persone e dalla argomentazione all'insulto". Così la senatrice Paola Binetti interviene con l'Adnkronos commentando l'appello del fondatore di Fdi, Guido Crosetto.

"Adesso si percepisce solo diversità tra le persone mentre sulle posizioni è una specie di nebulosa. Gli aspetti identitari all'interno del centrosinistra sono di tale divergenza che gli elettori vorrebbero capire dove e come troveranno il loro punto di equilibrio. In questo senso appare più coesa e compatta la coalizione di centrodestra ma anche li - rimarca Binetti - si dovrebbe puntare sulla comprensione dei contenuti e non sulla tecnica dello spintone rispetto all'altro: togliti tu che mi metto io".

