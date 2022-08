Roma, 9 ago. "Con il M5S siamo alleati in diverse città o regioni perché abbiamo costruito un lavoro in questi tre anni. Anche se non siamo insieme in coalizione, le elezioni politiche possono essere fatte su binari paralleli. L'avversario è la destra. Contro questa destra va fatta una battaglia da fronti diversi". Lo dice Francesco Boccia, responsabile Enti locali del Pd, in un'intervista al 'Corriere della Sera'.

