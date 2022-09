Roma, 17 set "Penso che avere Giorgia Meloni non sia una garanzia per le donne o che le condizioni di vita delle donne verranno migliorate. La Meloni non si è mai occupata dell'affermazione dei diritti delle donne, mai di valorizzarle e di abbattere i pregiudizi ai danni delle donne. Credere che questa possa essere una conquista per le donne è un errore, uno specchietto per le allodole”. Lo dice Laura Boldrini a Rtl 102.5.

